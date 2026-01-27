Avellino, Lavori in via Guido Dorso
Lavori stradali notturni per il rifacimento del manto con ordinanza di divieto di sosta
L’Amministrazione Comunale di Avellino informa la cittadinanza che, nelle notti tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio e tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 6:00, saranno eseguiti interventi conclusivi di fresatura e successiva posa del nuovo manto di asfalto in via Guido Dorso.
I lavori interesseranno in particolare il tratto di strada compreso tra la rotatoria di Viale Italia, via Guido Dorso, l’ingresso di via Masucci e l’incrocio con via Roma.
Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, si invita la popolazione a rispettare quanto disposto dall’Ordinanza n. 768/2025 del 27/12/2025, già emessa, che prevede il divieto di sosta con zona rimozione nelle aree interessate dai lavori.
L’Amministrazione Comunale si scusa per gli eventuali disagi arrecati e confida nella collaborazione dei cittadini.
I lavori saranno eseguiti fatte salve eventuali avverse condizioni meteorologiche.