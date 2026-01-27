Appalti, svolta sul salario minimo

Auriemma (M5S): «Con Fico cambia il modello di sviluppo»

“La Regione Campania introduce un criterio chiaro: negli appalti pubblici verranno premiate le aziende che garantiscono ai lavoratori almeno 9 euro lordi l’ora. È questo il primo disegno di legge approvato dalla Giunta regionale guidata da Roberto Fico, una scelta che mette al centro la dignità del lavoro e lancia un segnale politico forte e chiaro fin dai primi passi di questa nuova amministrazione. Un risultato che nasce da un impegno portato avanti nel tempo, anche a livello nazionale, e che oggi diventa finalmente concreto grazie a un Presidente espressione del M5S. Continueremo a incalzare il Governo nazionale chiedendo l’introduzione del salario minimo, per affrontare il grave problema dei bassi salari e contrastare il lavoro povero, ancora troppo diffuso, come evidenziato anche dall’ultimo rapporto Svimez presentato ieri a Napoli dal Direttore Generale Luca Bianchi, alla presenza del Presidente Giuseppe Conte. Da anni ci battiamo per un Paese più giusto. Questa è la direzione giusta” . Così Carmela Auriemma, vicepresidente Vicaria del Gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e coordinatrice M5S Provincia di Napoli.