Agricoltura e agroindustria, confronto a Prata
PrataLAB promuove un incontro su innovazione, sostenibilità e futuro del settore
Si terrà sabato 31 gennaio alle 17:00, presso l’ex ristorante Il Nocciolo di Prata di Principato Ultra(AV), l’incontro ”Agricoltura e agroindustria: un nuovo futuro è possibile” promosso da PrataLAB, laboratorio sociale nato per offrire idee e progetti per il comune irpino.
L’incontro, aperto dedicato a chi vive e lavora ogni giorno nel settore agricolo e agroindustriale e a chi vuole affacciarsi al settore, – come si legge dalla nota del gruppo – non avrà la formula del classico convegno, ma ha come obiettivo quello di creare un momento di confronto reale, per dare voce a esperienze, difficoltà, bisogni e idee di chi opera e vorrà operare sul campo.
Si parlerà di accesso alla terra e ai finanziamenti, innovazione e tradizione, filiere corte e trasformazione locale, sostenibilità e redditività, ricambio generazionale, agricoltura come presidio del territorio e del problema della cimice asiatica che colpisce il nocciolo insieme al presidente CIA Avellino Stefano Di Marzo, al dirigente Istituto De Sanctis-D’Agostino di Avellino Pietro Caterini, al CEP e co-founder do Incubatore SEI Vincenzo Vitale e all’agronomo Felice Napolitano della OP Il Guscio.
Source: www.irpinia24.it