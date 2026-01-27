Agricoltura e agroindustria, confronto a Prata

PrataLAB promuove un incontro su innovazione, sostenibilità e futuro del settore

Si terrà sabato 31 gennaio alle 17:00, presso l’ex ristorante Il Nocciolo di Prata di Principato Ultra(AV), l’incontro ”Agricoltura e agroindustria: un nuovo futuro è possibile” promosso da PrataLAB, laboratorio sociale nato per offrire idee e progetti per il comune irpino.

L’incontro, aperto dedicato a chi vive e lavora ogni giorno nel settore agricolo e agroindustriale e a chi vuole affacciarsi al settore, – come si legge dalla nota del gruppo – non avrà la formula del classico convegno, ma ha come obiettivo quello di creare un momento di confronto reale, per dare voce a esperienze, difficoltà, bisogni e idee di chi opera e vorrà operare sul campo.