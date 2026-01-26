Nel mirino l’integrazione di Grok e i rischi di contenuti illegali

La Commissione europea ha avviato una nuova indagine formale nei confronti di X ai sensi del regolamento sui servizi digitali (Digital Service Act – DSA). Parallelamente, la Commissione ha esteso l’indagine già in corso, avviata nel dicembre 2023, sulla conformità di X agli obblighi di gestione dei rischi legati ai suoi sistemi di raccomandazione.

La nuova indagine valuterà se l’azienda abbia adeguatamente individuato e mitigato i rischi associati all’integrazione delle funzionalità di Grok in X nell’Unione europea. Tali rischi includono la diffusione di contenuti illegali nell’UE, come immagini sessualmente esplicite manipolate, compresi contenuti che potrebbero configurare materiale pedopornografico.

Tali rischi sembrano essersi concretizzati, esponendo i cittadini dell’UE a gravi danni. Alla luce di ciò, la Commissione approfondirà ulteriormente la verifica del rispetto, da parte di X, degli obblighi previsti dal DSA.

Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato: “I deepfake sessuali che colpiscono donne e bambini sono una forma violenta e inaccettabile di degradazione. Con questa indagine stabiliremo se X abbia rispettato i propri obblighi giuridici ai sensi del DSA o se abbia trattato i diritti dei cittadini europei — comprese donne e bambini — come danni collaterali del proprio servizio.”