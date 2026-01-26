Moschiano (AV) – Opere edili senza autorizzazione
I Carabinieri della Forestale denunciano due persone e sequestrano un escavatore
Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, due persone per la realizzazione di opere edili in assenza di autorizzazione.
Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, permetteva di accertare che un uomo del posto, in qualità di titolare di un fondo sito nel comune di Moschiano (AV) ed il proprietario di un escavatore, in area sottoposta a vincolo idrogeologico e ad alto rischio frane nonché rientrante nel perimetro del sito di interesse comunitario (S.I.C.) denominato “Monti di Lauro”, realizzavano una pista in terra battuta di circa 150 metri e profonda circa 100 metri, il tutto in assenza delle previste autorizzazioni.
A luce delle irregolarità riscontrate, i due soggetti venivano deferiti alla Procura della Repubblica di Avellino per i reati di “distruzione o deturpamento di bellezze naturali” ed “abusivismo edilizio in aree vincolate”. L’intera area, oggetto dell’illecito, e l’escavatore utilizzato per l’opera abusiva venivano posti sotto sequestro. Le attività di controllo, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della collettività.