Il centro triestino classe 1999 rinforza il reparto lunghi biancoverde

La Scandone Avellino comunica di aver raggiunto l’accordo con Andrea Donda, centro triestino classe 1999, che entra ufficialmente a far parte del roster biancoverde. Giocatore di struttura e fisicità, Donda porta con sé un bagaglio di esperienze importanti maturate sia in Italia che all’estero. Nel corso della sua carriera ha vissuto tappe formative in Spagna e Austria, esperienze che hanno contribuito alla sua crescita tecnica e personale. Rientrato in Italia, ha calcato i parquet della Serie A con le maglie di Capo d’Orlando e Cremona, confrontandosi con il massimo livello del basket nazionale. Successivamente ha proseguito il proprio percorso in Serie A2 a Nardò, prima di disputare l’ultima stagione in Serie B Nazionale con la Rucker San Vendemiano, confermandosi come profilo solido e affidabile.

Con l’arrivo di Andrea Donda, la Scandone aggiunge al proprio organico un atleta giovane ma già esperto, pronto a mettere le sue qualità al servizio della squadra e del progetto biancoverde. Queste le parole del centro triestino dopo la chiusura dell’accordo con la società biancoverde: “Sono stato contattato per rinforzare il reparto sotto canestro della squadra, un ruolo in cui, a livello tecnico, si avvertiva la necessità di un lungo dinamico capace di dare contributo sia in fase offensiva che difensiva. Ho accettato con grande convinzione perché mi ha colpito l’ambizione della società, determinata a puntare alla promozione già in questa stagione e a costruire un progetto solido anche per gli anni futuri. Questo tipo di mentalità è uno stimolo importante e non si trova ovunque: è stato un fattore decisivo nella mia scelta. Sono pronto a mettermi a disposizione dell’allenatore e dei compagni, con cui ho già avuto un primo contatto positivo, per dare il massimo e contribuire agli obiettivi del gruppo”.

La società dà il benvenuto ad Andrea e gli augura buon lavoro per questa nuova avventura con la maglia della Scandone.