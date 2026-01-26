Piccoli segnali positivi in un contesto che richiede politiche mirate

Nel 2025 il sistema imprenditoriale delle province di Avellino e Benevento mostra segnali di tenuta sul fronte della nati-mortalità delle imprese, pur all’interno di un quadro che continua a evidenziare fragilità strutturali e una capacità di crescita inferiore alle medie regionali e nazionali.

Secondo i dati Movimprese 2025, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, entrambe le province chiudono l’anno con un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni, segnando un’inversione di tendenza rispetto alle criticità emerse nel 2024, in particolare per il Sannio.

Nel dettaglio, nel 2025 la provincia di Avellino registra 1.891 nuove iscrizioni e 1.843 cessazioni, con un saldo positivo di +48 imprese e un tasso di crescita pari allo 0,11%.

Anche Benevento torna in territorio positivo, con 1.348 iscrizioni e 1.309 cessazioni (+39 imprese), dopo il saldo negativo registrato nel 2024.

Nonostante il segno positivo, i tassi di natalità imprenditoriale restano contenuti: 4,5% ad Avellino e 4% a Benevento, valori inferiori sia alla media campana (5,2%) sia a quella nazionale (5,5%), confermando una debole capacità di generare nuova imprenditorialità nelle aree interne.

È quanto emerge in sintesi dall’analisi Movimprese relativa all’anno 2025, condotta da Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e disponibile con un cruscotto interattivo all’indirizzo www.infocamere.it/Movimprese. Questo strumento consente di approfondire le dinamiche territoriali e individuare le leve strategiche per il rilancio.

Alla fine del 2025, sono 42.040 le imprese registrate in provincia di Avellino e 33.497 nel Sannio, rappresentando il 13% del tessuto imprenditoriale campano, che conta complessivamente 594.395 imprese.

Questo scenario è strettamente legato ai fenomeni di spopolamento e invecchiamento della popolazione che colpiscono le aree interne, determinando una contrazione non solo della base demografica, ma anche della capacità imprenditoriale del territorio.

I settori economici

Sul piano settoriale, l’agricoltura continua a rappresentare un pilastro dell’imprenditoria locale dal punto di vista numerico, concentrando circa il 25% delle imprese in Irpinia e il 30,1% nel Sannio, sebbene inserita in un contesto di progressivo ridimensionamento a livello nazionale.

Accanto ai settori tradizionali, emergono segnali positivi nei servizi, in particolare nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi finanziari e assicurativi, in linea con le dinamiche nazionali che vedono un rafforzamento dell’economia dei servizi.

Il commercio mostra segnali di stabilizzazione, mentre il comparto delle costruzioni evidenzia andamenti differenziati tra i territori.

Forme giuridiche e struttura imprenditoriale

Con riferimento alle forme giuridiche, in entrambe le province prevale la ditta individuale, che rappresenta il 56,2% delle imprese registrate in provincia di Avellino (1.101 nuove iscrizioni) e il 56,9% in provincia di Benevento (775 iscrizioni), valori superiori sia alla media regionale (49,6%) sia a quella nazionale (49,7%).

Seguono le società di capitale, che incidono per il 32% in Irpinia e il 32,7% nel Sannio, segnalando una progressiva, seppur ancora contenuta, evoluzione verso strutture imprenditoriali più organizzate e orientate ai mercati.

Nel 2025 le imprese artigiane risultano 6.214 in provincia di Avellino, pari al 14,8% del totale, e 4.250 in provincia di Benevento, pari al 12,7%. In entrambi i territori il saldo tra iscrizioni e cancellazioni risulta negativo (-25 Avellino, -3 Benevento), così come il tasso di crescita rispetto all’anno precedente (-0,4% e -0,1%).

Imprenditorialità, età e genere

Sotto il profilo della composizione della classe imprenditoriale, permane una forte incidenza delle cariche maschili, sebbene su livelli inferiori rispetto alle medie regionale e nazionale: 68,8% in provincia di Avellino e 68,3% in provincia di Benevento.

Si conferma inoltre un deciso invecchiamento della base imprenditoriale: gli imprenditori over 50 rappresentano il 48,8% ad Avellino e il 49,1% a Benevento, mentre la fascia under 30 si ferma rispettivamente al 3,9% e al 3,7%, evidenziando la difficoltà di favorire il ricambio generazionale.

Gli imprenditori stranieri rappresentano il 6,5% dei titolari di cariche nelle imprese irpine e il 5,5% in quelle sannite.

Il punto di vista della Camera di Commercio Irpinia Sannio

«I dati Movimprese 2025 restituiscono un quadro di sostanziale tenuta del sistema imprenditoriale di Irpinia e Sannio, ma confermano con altrettanta chiarezza che la debolezza delle dinamiche di crescita nelle aree interne richiede un’azione pubblica strutturata e di medio periodo», sottolinea il Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio, Girolamo Pettrone.

«Il ritorno a un saldo positivo rappresenta un segnale incoraggiante, che tuttavia non può essere letto come un punto di arrivo: i bassi tassi di natalità d’impresa, l’invecchiamento della base imprenditoriale e la difficoltà di attrarre nuove iniziative economiche impongono scelte coerenti e orientate allo sviluppo».

«In questo contesto – prosegue Pettrone – la Camera di Commercio è pienamente consapevole della necessità di rafforzare le leve dell’innovazione digitale, dello sviluppo delle competenze e del sostegno all’imprenditorialità giovanile, quali fattori chiave per rendere più dinamico e competitivo il tessuto produttivo locale».

«Accanto a questi assi di intervento – conclude il Commissario – restano centrali anche le politiche di apertura ai mercati, di accompagnamento all’internazionalizzazione, di accesso al credito e di valorizzazione delle filiere produttive, in un’ottica integrata di sviluppo che tenga insieme competitività delle imprese e coesione dei territori».