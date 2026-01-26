L’associazione “La Solidarietà” rinnova i valori di rispetto , umanità e memoria

L’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano desidera esprimere la propria vicinanza e il proprio pensiero nel ricordo del Giorno della Memoria, celebrato il 27 gennaio, data che ricorda le vittime dell’Olocausto e la liberazione dai campi di concentramento nazisti. È un momento di riflessione fondamentale per ricordare le atrocità del passato e per riaffermare l’importanza di valori come tolleranza, rispetto e umanità.

Come associazione di volontariato, “La Solidarietà” si impegna quotidianamente a sostenere e tutelare i più deboli, i soggetti più vulnerabili e spesso vittime di ingiustizie e discriminazioni. Questa missione nasce da sentimenti autentici di empatia e solidarietà, valori che devono prevalere in ogni epoca e in ogni società.

“Il Giorno della Memoria – ricordano da “La Solidarietà” – ci invita a non dimenticare, affinché simili atrocità non si ripetano mai più. È un richiamo a promuovere la cultura del rispetto, dell’inclusione e della pace, principi che rappresentano il cuore del nostro operato e della nostra missione come volontari”.

“Ricordare le vittime dell’Olocausto – afferma il presidente de “La Solidarietà”, Alfonso Sessa - significa mantenere viva la memoria e rafforzare il nostro impegno a costruire un mondo più giusto e solidale, dove l’umanità possa prevalere sopra ogni forma di odio e intolleranza”.

Invitiamo tutta la comunità a riflettere su questi valori e a contribuire, con azioni concrete, a diffondere il rispetto e la solidarietà, oggi e sempre per costruire un mondo più giusto.