Uniagri: aree interne al centro

Mobilitazione ad Avellino per valorizzare produzioni agricole e territori dell’Irpinia

Aggiunto da Redazione il 24 gennaio 2026.
ufitaDomani Uniagri sarà ad Avellino insieme al Comitato Agricoltori Avellinesi, parte integrante del COAPI. Una partecipazione che nasce dalla condivisione degli stessi problemi e degli stessi obiettivi: difendere il lavoro agricolo, valorizzare le produzioni di qualità e riportare i territori interni al centro delle politiche di sviluppo.

La provincia di Avellino rappresenta in modo emblematico le sfide delle aree interne: lo spopolamento, la marginalità territoriale, la difficoltà di accesso ai servizi e una concorrenza sleale che per i nostri agricoltori diventa doppiamente penalizzante. In territori come l’Irpinia, dove le condizioni produttive sono più complesse, la competizione con modelli agricoli basati su costi e regole diverse rischia di colpire in modo ancora più duro chi lavora nel rispetto dell’ambiente e della qualità.

La nostra forza è la qualità delle produzioni e il valore di un territorio straordinario. L’Irpinia è un’area verde, ricca di biodiversità, paesaggi, tradizioni e saperi agricoli che rappresentano una risorsa strategica per il futuro, non un limite. Un patrimonio che merita di essere riconosciuto, tutelato e sostenuto.

Per questo Uniagri invita le istituzioni, le associazioni dei consumatori, le Pro Loco e tutti i cittadini a un percorso condiviso. È necessario portare con attenzione e continuità i problemi delle aree interne nelle sedi opportune, affinché diventino parte integrante dell’agenda politica locale e nazionale.

Se nelle città i monumenti da tutelare sono edifici e opere storiche, nei nostri territori i monumenti da salvaguardare sono le culture, le tradizioni, le colture e i paesaggi. Difenderli significa garantire futuro alle comunità, creare opportunità per i giovani e rafforzare un modello di sviluppo sostenibile.

La mobilitazione di Avellino vuole essere un momento di confronto e di proposta. Uniagri, insieme al Comitato Agricoltori Avellinesi e al COAPI, continuerà a lavorare affinché le aree interne tornino protagoniste delle scelte politiche, economiche e sociali del Paese.

