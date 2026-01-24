Quando la sostenibilità diventa solidarietà

Un’iniziativa della Gadit Avellino tra tutela ambientale e supporto alle famiglie

L’educazione alla sostenibilità è un aspetto cruciale per preparare le future generazioni a prendersi cura del nostro pianeta. In questo contesto, insegnare ai ragazzi il concetto di “ridurre, riutilizzare, riciclare” dovrebbe essere una pratica virtuosa e in uso da tutti. Infatti sulla scorta di quanto detto : dietro indicazione del Sig. Carmine Rozza la Gadit Avellino attraverso il coordinamento del Presidente Provinciale Antonio Pepe ha promosso un attività di riciclo di materiali per neonati ,infatti il Rozza a chiesto al P.T del Gadit se conosceva qualcuno che poteva avere bisogno di materiali per neonato, culla ,seggiolino e passeggino, di fatto la Gadit attivandosi con la comunità Romena ha dato nuova vita a questi oggetti, la stessa azione e mirata ad aiutare a diminuire l’impatto ambientale, e a concedere un aiuto economico a queste famiglie .

Promuovere il riutilizzo e la donazione, invece di buttare oggetti che non servono più, è importante insegnare ai ragazzi il valore del riutilizzo e della donazione, contribuendo a creare una comunità più solidale e a ridurre il numero di oggetti destinati alla discarica.

L’ insegnamento di queste pratiche serve a ridurre l’inquinamento nelle discariche , riutilizzo e riciclo dovrebbe coinvolgere tutti i membri della famiglia e la comunità scolastica. Gli insegnanti possono organizzare attività didattiche legate alla sostenibilità, mentre i genitori possono dare il buon esempio con azioni quotidiane sostenibili perché insegnare il concetto di “ridurre, riutilizzare, riciclare” è essenziale per promuovere comportamenti più sostenibili fin dalla giovane età. Queste pratiche non solo aiutano a proteggere l’ambiente, ma anche a instillare nei bambini una maggiore consapevolezza della responsabilità che tutti abbiamo nel preservare il nostro pianeta per le generazioni future.