Von der Leyen e Costa ospiti alla Festa della Repubblica indiana

La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si reca a Nuova Delhi insieme al Presidente del Consiglio Europeo António Costa. Lunedì, entrambi parteciperanno in qualità di ospiti d’onore alle celebrazioni per la parata della 77ª festa della Repubblica indiana, ospitate dalla Presidente dell’India Draupadi Murmu.

Martedì, i due presidenti parteciperanno a un vertice bilaterale che porterà la partnership tra UE e India a un livello superiore. In particolare, sono in fase finale i negoziati per un accordo di libero scambio che, se concluso, creerebbe un mercato di 2 miliardi di persone, tagliando 4 miliardi di € di dazi annuali per gli esportatori di tutte le dimensioni e garantendo l’approvvigionamento di materiali e prodotti cruciali. Analogamente, i leader dovrebbero concludere un partenariato in materia di sicurezza e difesa per espandere la cooperazione nell’industria della difesa, nella sicurezza marittima, nella connettività sicura e nello spazio.

Al termine del vertice, i presidenti von der Leyen e Costa, insieme al Primo Ministro Modi, rilasceranno dichiarazioni alla stampa alle ore 13:20 locali (7:50 ora di Bruxelles). Sarà possibile seguire l’evento su EBS.

A Nuova Delhi, la Presidente von der Leyen sarà accompagnata anche dall’Alta Rappresentante Kaja Kallas, dal Commissario Maroš Šefčovič e da altri alti funzionari dell’UE. Durante la sua permanenza, la Presidente incontrerà esponenti di rilievo del governo indiano e della comunità imprenditoriale. Il materiale audiovisivo della sua visita sarà disponibile su EBS.