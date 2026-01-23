Testimonianze dall’Ucraina

Andrea Iacomini presenta ad Avellino il libro sui bambini che hanno visto la guerra

Aggiunto da Redazione il 23 gennaio 2026.
copertina libroDopo il successo riscosso a Roma e la prima ristampa ottenuta in tempi record, il viaggio di testimonianza di Andrea Iacomini, Portavoce nazionale dell’UNICEF Italia, fa tappa in Irpinia. Domani, 24 gennaio 2026, alle ore 12:00, la cornice storica del Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino ospiterà la presentazione del libro “La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina” (People).

L’incontro è un momento di dialogo profondo con il territorio e le giovani generazioni. Il libro nasce dall’esperienza diretta di Iacomini sul campo e prende il titolo dal paradosso quotidiano vissuto sotto le bombe: è la frase pronunciata dalle app per gli allarmi aerei al termine di ogni pericolo.

Raccontare la guerra oggi significa dare voce a chi non ne ha”, dichiara Andrea Iacomini. “Ad Avellino porterò le storie di quei bambini che ho incontrato nei rifugi, piccoli che hanno imparato a sperare mentre fuori suonano le sirene. Il nostro compito è non permettere che cali il silenzio su una tragedia che, con l’inverno e il gelo, si fa ogni giorno più dura”.

Il libro è un reportage umano che attraversa un Paese ferito ma resiliente. Tra le pagine, Iacomini descrive l’impatto devastante del conflitto sulla psiche e sulla vita dei più piccoli, evidenziando l’urgenza di interventi umanitari in un contesto dove le temperature scendono sotto i -18°C. Per trasformare la testimonianza in aiuto concreto, l’autore ha scelto di devolvere integralmente i diritti d’autore ai progetti UNICEF attivi in Ucraina.

 

 

