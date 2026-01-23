Laboratori sportivi per postura, coordinazione e prevenzione infortuni

Stamattina il Sindaco Antonino Coppola, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Gargiulo e la Consigliera delegata allo sport Rosa Mastellone hanno presenziato al terzo appuntamento del progetto “Educazione al Movimento”, patrocinato dal Comune di Sant’Agnello e organizzato gratuitamente dall’APD Carotenuto per tutti i ragazzi dai 9 ai 15 anni, in collaborazione con Guglielmo Formichella, direttore tecnico del progetto, preparatore di atleti professionisti ed esperto in terapia manipolativa ed esercizio terapeutico. Ospite d’eccezione dell’incontro, vissuto stavolta con gli studenti dell’Istituto comprensivo statale “Agostino Gemelli” di Sant’Agnello, è stata l’ex maratoneta della nazionale italiana Lucilla Andreucci, medaglia d’argento nei 10.000 metri piani alle Universiadi di Catania 1997.

Il laboratorio odierno è il terzo momento del progetto, il primo con il coinvolgimento degli alunni dell’Istituto “Gemelli” di Sant’Agnello, accompagnati dalla vicepreside Giuliana Buonocore e dalla docente Sabina Esposito. Il progetto “Educazione al Movimento”, infatti, ha preso il via a novembre con l’obiettivo di lavorare, in modo divertente, sicuro e stimolante, sullo sviluppo delle capacità motorie, sul rafforzamento della postura, sulla coordinazione e sulla prevenzione degli infortuni, insieme allo staff tecnico dell’APD Carotenuto, presieduta da Francesco Carotenuto, ed esperti di settore. Ogni laboratorio, suddiviso per fasce d’età, è guidato, con la direzione tecnica di Guglielmo Formichella, da specialisti provenienti da altri sport e da mondi complementari a quello sportivo come nutrizionisti, psicologi e fisioterapisti. Oltre Lucilla Andreucci, ospiti dei laboratori sono stati finora Fabio Manzi, fisioterapista, fighter professionista K1, specializzato in terapia manuale e nei disordini del sistema muscolo-scheletrico; Franco Passero, allenatore e istruttore di parkour; Matteo Cinque, personal trainer e preparatore atletico Romeo Sorrento Serie A2 maschile; Candida Viscito, biologa nutrizionista ed ex pallavolista, specializzata in nutrizione sportiva, integrazione per lo sport e disturbi del comportamento alimentare (DCA/DAN); e Dennis Ferrara, fisioterapista sportivo e fisioterapista OMPT, esperto nel trattamento dei disturbi neuromuscoloscheletrici e post-chirurgici, co-fondatore del metodo respiratorio LUNAIR. Nei prossimi mesi nuovi appuntamenti vedranno protagonisti i giovani del territorio.