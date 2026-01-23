Partiti i lavori per eliminare il passaggio a livello e realizzare passerella pedonale

Partiti ufficialmente i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per la soppressione del passaggio a livello di via Appia, all’interno del Comune di Maddaloni (CE), situato al km 220+821 della linea Napoli – Cassino.

Gli interventi, che si completeranno entro il 2028, prevedono la realizzazione di una passerella pedonale in acciaio dell’estensione di 60 metri, dotata di ascensori, e la realizzazione di un sottovia carrabile largo 8 metri con la relativa viabilità di collegamento tra Via Appia e Via Libertà, innestandosi poi in una rotatoria su Via Montella.

Il valore totale dell’investimento è di circa 16 milioni di euro.

La realizzazione di tali opere sostitutive consentirà un incremento della funzionalità delle linee ferroviarie e un miglioramento dei flussi di circolazione, con conseguente diminuzione del rischio di guasti all’infrastruttura. L’eliminazione del passaggio a livello di Via Appia costituisce la prima fase degli interventi finalizzati alla soppressione dei PL presenti nel territorio comunale e s’inserisce in un più ampio programma per la rimozione di 225 passaggi a livello presenti in Campania, un piano che punta a migliorare la sicurezza stradale e ferroviaria, con conseguenti benefici di vivibilità per i cittadini e per i viaggiatori.