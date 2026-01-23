Un organismo per tutelare, includere e assistere gli anziani con iniziative e servizi dedicati

Alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione e del preoccupante incremento delle truffe ai danni delle persone anziane, l’Amministrazione comunale ha avviato l’iter per la costituzione di una Consulta dedicata alla Terza Età.

La nuova Consulta “Argento” avrà il compito di esaminare e approfondire tutte le problematiche attinenti al mondo degli anziani, promuovendo iniziative di tutela, prevenzione e inclusione sociale, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, del benessere, dell’assistenza e della qualità della vita.

L’organismo sarà un luogo di confronto e partecipazione attiva e vedrà il coinvolgimento di associazioni, enti del terzo settore e istituzioni che, a vario titolo, operano sul territorio e possono offrire un contributo concreto e qualificato grazie alla propria esperienza e competenza.

Con questa iniziativa, il Comune intende rafforzare le politiche a favore della popolazione anziana, valorizzandone il ruolo nella comunità e costruendo una rete di collaborazione stabile per rispondere in modo efficace alle nuove sfide sociali.

Sulla scorta di esperienze positive avviate a tutela di altre categorie, e utilizzando l’opportunità di finanziamenti messi a disposizione dal Ministero dell’interno, il Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, vorrebbe avviare la istituzione in via sperimentale di una sorta di Telefono Argento: un numero di emergenza a cui possano ricorrere gli anziani in qualsiasi occasione.

Le associazioni del territorio che intendano partecipare all’iniziativa possono comunicare la propria adesione alla mail: segreteriacommissario@comune.avellino.it.