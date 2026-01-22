Luca Martone nominato referente per l’Agro Giuglianese

Non accenna ad arrestarsi la crescita del movimento politico Italia dei Diritti De Pierro che incasella una nuova figura nel proprio organigramma in questo caso campano.

E’ Carlo Spinelli responsabile per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro a comunicarlo con una nota stampa:” Nel nostro percorso di crescita che prosegue senza soluzione di continuità, abbiamo individuato una nuova figura che si occuperà dell’Agro Giuglianese nel napoletano. Si tratta di Luca Martone, un ragazzo giovane che con la sua freschezza saprà dare un contributo importante alla crescita del movimento sul territorio a lui assegnato e nel napoletano in generale. Naturalmente questa nuova nomina e soprattutto il territorio dove dovrà rappresentarci, e stata concordata di concerto con la segretaria provinciale IdD per napoli Maira Nacar che si è messa subito a disposizione di Luca, come già di fatto lo è per la vicesegretaria provinciale partenopea Agnese Buonocore, per poter dare un futuro migliore, attraverso il nostro modo di fare politica, al territorio partenopeo e campano. A Luca – conclude Spinelli – do il benvenuto nella famiglia della legalità e auguro un buon lavoro”