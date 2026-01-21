I Carabinieri intensificano i controlli con l’ausilio di unità speciali

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, nelle ultime settimane ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai comuni della Valle dell’Irno e della Valle del Sabato. Le attività, condotte sia nelle ore diurne che notturne, mirano a prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità.

Le operazioni, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Solofra con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri Calabria e delle unità cinofile, hanno previsto numerosi posti di controllo, perquisizioni personali e veicolari e una costante vigilanza nelle aree considerate più sensibili, assicurando così un presidio capillare del territorio.

In questi ultimi giorni i militari dell’Arma hanno controllato centinaia di veicoli e automobilisti, elevando sanzioni per gravi infrazioni al Codice della Strada. In Solofra, due ragazzi del luogo a seguito di perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati in possesso di diverse sostanze stupefacenti (circa 100gr di hashish, 0,5 gr di cocaina, 0,4 gr. di eroina, strumenti per il loro confezionamento e circa 60euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio) con la conseguente segnalazione alla competente Autorità Amministrativa. Sempre nel comune conciario è scattato il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria di un giovane per possesso ingiustificato di un coltello a scatto di grosse dimensioni.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Ad Aiello del Sabato è stata, invece, deferita una persona del posto per omessa custodia di una pistola e di un fucile da caccia con relativo munizionamento, regolarmente detenuti, che non custodiva secondo le modalità previste dalla norma. Nell’ambito della circolazione stradale è stato deferito il conducente di un veicolo che, in Cesinali, era uscito fuori dalla sede stradale poiché risultato positivo all’uso di sostanze alcoliche. A Serino un uomo proveniente dal napoletano, già noto alle Forze dell’Ordine e sorpreso in atteggiamento sospetto nei pressi di abitazioni isolate, è stato proposto per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, non avendo fornito valide motivazioni circa la sua presenza in zona.

L’Arma rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare segnalando tempestivamente al 112 ogni situazione sospetta, soprattutto in caso di assenza dei proprietari dalle abitazioni. L’attenzione contro il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e i reati predatori resta alta e i controlli continueranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale.