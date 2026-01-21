Solofra (AV): possesso di droga e armi

I Carabinieri intensificano i controlli con l’ausilio di unità speciali

Aggiunto da Redazione il 21 gennaio 2026.
1Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, nelle ultime settimane ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai comuni della Valle dell’Irno e della Valle del Sabato. Le attività, condotte sia nelle ore diurne che notturne, mirano a prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità.

Le operazioni, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Solofra con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri Calabria e delle unità cinofile, hanno previsto numerosi posti di controllo, perquisizioni personali e veicolari e una costante vigilanza nelle aree considerate più sensibili, assicurando così un presidio capillare del territorio.

In questi ultimi giorni i militari dell’Arma hanno controllato centinaia di veicoli e automobilisti, elevando sanzioni per gravi infrazioni al Codice della Strada. In Solofra, due ragazzi del luogo a seguito di perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati in possesso di diverse sostanze stupefacenti (circa 100gr di hashish, 0,5 gr di cocaina, 0,4 gr. di eroina, strumenti per il loro confezionamento e circa 60euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio) con la conseguente segnalazione alla competente Autorità Amministrativa. Sempre nel comune conciario è scattato il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria di un giovane per possesso ingiustificato di un coltello a scatto di grosse dimensioni.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Ad Aiello del Sabato è stata, invece, deferita una persona del posto per omessa custodia di una pistola e di un fucile da caccia con relativo munizionamento, regolarmente detenuti, che non custodiva secondo le modalità previste dalla norma. Nell’ambito della circolazione stradale è stato deferito il conducente di un veicolo che, in Cesinali, era uscito fuori dalla sede stradale poiché risultato positivo all’uso di sostanze alcoliche. A Serino un uomo proveniente dal napoletano, già noto alle Forze dell’Ordine e sorpreso in atteggiamento sospetto nei pressi di abitazioni isolate, è stato proposto per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, non avendo fornito valide motivazioni circa la sua presenza in zona.

L’Arma rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare segnalando tempestivamente al 112 ogni situazione sospetta, soprattutto in caso di assenza dei proprietari dalle abitazioni. L’attenzione contro il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e i reati predatori resta alta e i controlli continueranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale.

