Completati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della piazzetta del belvedere

Completati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della piazzetta in località Trasaella, nella zona collinare del Comune di Sant’Agnello. «Un punto panoramico restituito ai nostri cittadini e ai turisti – sottolinea il Sindaco Antonino Coppola - dove abbiamo previsto anche il rifacimento delle aree a verde e l’installazione di un DAE, uno dei cinque defibrillatori pubblici presenti sul territorio comunale, nell’ambito del progetto “Sant’Agnello Comune cardioprotetto”».

La struttura in legno del belvedere, abbandonata e interdetta da anni, presentava fenomeni di degrado e marcescenza alle basi dei pilastri a contatto con il terreno, alla pavimentazione e ai parapetti. Per rendere agibile la struttura, sono state realizzate travi di fondazione in calcestruzzo armato collegate al muro di contenimento in tufo e sono stati sostituiti, in misura totale o parziale, i corrimani, le colonne in legno e il tavolato del solaio. Sono stati inoltre effettuati interventi di decoro e manutenzione, compresi i lavori di protezione della struttura dagli agenti patogeni e atmosferici.

Infine sono state ricavate aree a verde nelle quali sono ora presenti esemplari utili a garantire una fioritura costante, come agnocasto, viburnum, teucrio, mirto, cespica, ortensia panicolata, rosmarino, primula, escallonia, oleandro nano, ginestra, corbezzolo, callistemon, feijoa, arancio amaro e fotinia.