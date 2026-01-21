Mattarella riceve al Quirinale il Centro di Ricerca Guido Dorso

Donata al Presidente la nuova edizione de La rivoluzione meridionale per il centenario della pubblicazione

Aggiunto da Redazione il 21 gennaio 2026.
Screenshot 2026-01-21 183043Oggi, 21 gennaio, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione del Centro di Ricerca Guido Dorso, guidata dal presidente Luigi Fiorentino.

Nel corso dell’incontro è stata donata al Presidente la nuova edizione de La rivoluzione meridionale di Guido Dorso in occasione dei cento anni dalla prima pubblicazione.
Erano presenti Guido Melis, Amedeo Lepore ed Elisa Dorso.

