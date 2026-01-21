Napoli celebra Troisi con la sorella Rosaria

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 73 anni, il mito di Massimo Troisi torna a vivere nel cuore della sua Napoli attraverso un racconto che va oltre l’icona del cinema e del teatro.

Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 17.00, la sede di 50&Più Napoli ospiterà l’evento speciale “Buon compleanno, Massimo!”, nuovo appuntamento della terza edizione del ciclo di incontri “Il Valore dell’Esperienza”.

Ospite d’onore della serata sarà Rosaria Troisi, sorella dell’attore, che presenterà il suo libro “Caro Massimo, ti scrivo perché…”. L’incontro permetterà di compiere un viaggio emozionale ed emozionante: verranno celebrati il genio cinematografico, l’attore e il regista che ha cambiato il volto della commedia italiana, ma anche il Massimo “uomo” e “fratello”. Attraverso i ricordi di Rosaria Troisi, il pubblico potrà scoprire la quotidianità, i silenzi, l’ironia domestica e la profonda umanità di un uomo rimasto sempre legato alle sue radici.

Durante la serata verrà consegnato a Rosaria Troisi il Premio “Il Valore dell’Esperienza”. Quest’anno, il riconoscimento assume un valore estetico e simbolico ancora più profondo: il premio è, infatti, un’opera originale realizzata dall’artista Maria Rosaria Petrungaro, pensata per dare forma tangibile al legame tra memoria e creatività.

L’evento sarà introdotto dall’avvocato Flavia Chiarolanza, con i saluti istituzionali affidati a Maurizio Merolla, Presidente di 50&Più – Napoli e Campania.

Gli interventi critici e il coordinamento dell’incontro saranno curati dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, che analizzerà l’eredità culturale lasciata da Troisi.

“Non celebreremo solo il grande artista, ma il ragazzo di San Giorgio a Cremano” - dichiarano gli organizzatori - ”Grazie alla testimonianza di Rosaria, avremo il privilegio di incontrare il Massimo Troisi che i riflettori non hanno mai smesso di cercare ma che solo l’affetto familiare può restituire nella sua interezza“.