Corsi gratuiti a Sant’Angelo dei Lombardi (AV) per avvicinare i giovani alla scherma e ai suoi valori

Era stato presentato lo scorso ottobre a Sant’Angelo dei Lombardi. Ora il progetto “Scherma in Alta Irpinia” prende forma. A gennaio c’è la possibilità di provare gratuitamente i corsi di scherma presso l’Istituto “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, promossi dall’Area Interna “Città dell’Alta Irpinia” in collaborazione con il Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Scherma e d’intesa con l’A.S.D. Olympia Fencing Club. I corsi sono rivolti ad alunne ed alunni delle scuole primarie e secondarie dell’Alta Irpinia.

“Il progetto Scherma in Alta Irpinia si fonda sull’esigenza di poter esplorare una disciplina sportiva che per varie ragioni, tra queste l’assenza di strutture dedicate, non è praticata in zona – spiega la presidente della Città dell’Alta Irpinia, Rosanna Repole -. Come amministratori avvertiamo sempre più la necessità di offrire nuove opportunità ai giovani delle aree interne e della provincia, la necessità di offrire le stesse occasioni che si trovano nelle città. C’è poi una ragione storica che in parte ci ha suggerito questa scelta. Ed è il legame tra San Michele Arcangelo, patrono di Sant’Angelo dei Lombardi, e la scherma. Il santo guerriero è stato venerato come difensore e guida nelle battaglie spirituali ed ha rappresentato per le comunità dell’Appennino un simbolo di coraggio e protezione. Ringrazio tutti coloro che stanno credendo in questo progetto e un ringraziamento particolare va al Questore Pasquale Picone, che ha aiutato all’inizio del percorso a mettere in comunicazione i diversi partner. Le Istituzioni tutte, soprattutto nelle aree interne, hanno il compito di promuovere la cultura sportiva, strumento di crescita e prevenzione del disagio giovanile. Il dott. Picone è quindi un esempio positivo in tal senso”.

Le dichiarazioni dello schermidore Francesco D’Armiento (Olympia Fencing Club): “Vogliamo creare un movimento in Alta Irpinia, una zona logisticamente penalizzata a livello infrastrutturale. Molti genitori avvertono la difficoltà di portare i propri figli nelle città per praticare la scherma e adesso sono già entusiasti di poter trovare delle attrezzature non lontano da casa. Vogliamo creare questo movimento – ribadisce D’Armiento – perché la Campania ha storia nella disciplina e tradizione di successi. Perché inoltre la scherma incarna valori importanti come la legalità e il rispetto per l’avversario. Inoltre l’interesse dei più giovani per gli altri sport al di fuori del calcio sta crescendo, si pensi al tennis. Per adesso non siamo a quei livelli in quanto ad appeal, ma anche la scherma sta riscuotendo un gradimento incoraggiante. E allora invitiamo tutti a iscriversi per una prova o anche solo a chiedere informazioni”.