abato 24 gennaio al Circolo Arci Avionica sei voci in gara per il torneo

Sabato 24 gennaio 2025, alle ore 21, il Circolo Arci Avionica di Avellino diventa ring poetico per la Finale del Torneo di Poetry Slam “Avionica”: parole nude, voci senza rete, pubblico sovrano.

Il torneo è stato organizzato da Caspar Campania Slam Poetry per LIPS – Lega Italiana Poetry Slam e Coordinamento Campania Poetry Slam ed è il punto di arrivo di un percorso che ha attraversato l’autunno e l’inverno irpino con due qualificatorie (15 novembre e 20 dicembre 2025), restituendo una mappa viva delle voci performative del territorio.

A contendersi la finale saranno sei poeti selezionati dal palco e dal pubblico:

Naomi Simeoli (Napoli)

Rita Pascarella (Caserta)

Livia Messina (Caserta)

Angelo Izzo (Benevento)

Angel (Avellino)

Maurizio Lioniello (Napoli)

A tenere insieme regole, tempi e tensioni della gara sarà Stella Iasiello, MC della serata: «Il poetry slam è uno spazio politico nel senso più concreto del termine: un corpo che parla davanti ad altri corpi. Nessuna scorciatoia, nessuna protezione. Solo testi originali, tre minuti, e una comunità che ascolta e giudica. Avionica è questo: una stanza dove la poesia si prende il rischio di esistere ad alta voce»

Come da tradizione slam, non ci saranno basi musicali né oggetti di scena: solo voce, testo e presenza. La giuria sarà estratta dal pubblico, chiamato non a restare spettatore ma parte attiva del rito.

La Finale di Avionica non è una semplice gara, ma un momento di restituzione collettiva: poesia performativa, linguaggi contaminati, urgenza espressiva e appartenenza a una scena che continua a crescere e a farsi sentire.