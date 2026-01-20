Le associazioni: “Un ambasciatore di dialogo e cultura”

AMSI (Associazione Medici di Origine Straniera in Italia), UMEM (Unione Medica Euromediterranea), UNITI PER UNIRE, CO-MAI (Comunità del Mondo Arabo in Italia) e AISC NEWS esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Valentino, figura simbolo della moda italiana nel mondo e protagonista assoluto della cultura del Novecento e del nuovo millennio.

La perdita di Valentino rappresenta un vuoto enorme non solo per il settore della moda, ma per l’intero patrimonio culturale internazionale. Il suo stile ha saputo coniugare rigore, sobrietà e raffinatezza con una visione aperta e universale, capace di dialogare con Paesi, culture e sensibilità diverse.

Il prof. Foad Aodi, medico, giornalista, esperto di salute globale e presidente di AMSI, UMEM, UNITI PER UNIRE e CO-MAI, nonché direttore responsabile di AISC NEWS, dichiara:

“Valentino non è stato soltanto uno stilista, ma un vero ambasciatore dell’Italia nel mondo. Attraverso le sue creazioni ha raccontato un Paese capace di unire bellezza, cultura e rispetto delle diversità, diventando un punto di riferimento universale”.

Il prof. Aodi aggiunge:

“In un’epoca segnata da tensioni e conflitti, Valentino ha dimostrato che l’eleganza può essere un linguaggio di pace e dialogo. La sua eredità va oltre la moda: è un messaggio culturale e umano che continuerà a parlare alle nuove generazioni”.

Le associazioni sottolineano come Valentino abbia incarnato un’idea di Made in Italy inclusiva e internazionale, riconosciuta e amata anche dalle comunità straniere che vedono nella cultura italiana un modello di integrazione positiva, creatività e rispetto reciproco.

“La sua eleganza non era solo estetica, ma etica: un modo di stare nel mondo con misura, dignità e attenzione all’altro”, conclude Aodi.

AMSI, UMEM, UNITI PER UNIRE, CO-MAI e AISC NEWS si uniscono al dolore della famiglia, dei collaboratori e di tutti coloro che hanno condiviso il percorso umano e professionale di Valentino, ricordandolo come un grande italiano e un autentico cittadino del mondo.