Rilancio del pubblico con nuovi servizi a Policoro e Tinchi

L’UGL Matera individua nel rilancio dell’ospedale di Policoro uno snodo centrale per la sanità provinciale e un segnale concreto di come il sistema sanitario pubblico possa tornare a essere il perno della tutela del diritto alla salute sul territorio. Dopo anni di criticità, il presidio ionico-metapontino sta vivendo una fase di rafforzamento strutturale, organizzativo e funzionale che produce effetti tangibili per i cittadini dell’intera area.

Lo dichiarano Pino Giordano, segretario provinciale dell’UGL Matera, e Margherita Rasulo, della Segreteria UGL Salute, in occasione dell’inaugurazione della nuova Unità di Dialisi dell’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro e della Farmacia distrettuale di Tinchi di Pisticci, due interventi concreti che rafforzano l’offerta sanitaria provinciale sia sul versante ospedaliero sia su quello territoriale. Le inaugurazioni si sono svolte alla presenza del Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo, del Direttore Amministrativo Antonio Conoci, del Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco, dell’Assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico, del presidente dell’ANED Donato Andrisani, della presidente del Tribunale per i diritti del malato Maria Antonietta Tarsia, della Garante regionale alla salute Tiziana Silletti, della dirigente farmacista dell’ospedale di Tinchi Annarita Tafuri, e rappresentanti istituzionali e del territorio.

“Per l’Ugl Matera, il nuovo servizio di Dialisi, afferente al centro di Tinchi e diretto da Giovanni Santarsia, rappresenta una scelta di sistema che rafforza il ruolo dell’ospedale pubblico di Policoro, garantendo standard più elevati di sicurezza clinica e una presa in carico più efficace dei pazienti più fragili, grazie alla piena integrazione con i servizi ospedalieri di emergenza. La Farmacia distrettuale di Tinchi di Pisticci – aggiungono Giordano e Rasulo – costituisce invece un’infrastruttura essenziale per il potenziamento della sanità territoriale e per una gestione più efficiente dei servizi a supporto dell’attività clinico-assistenziale. Per l’UGL Matera, quanto realizzato oggi sul territorio provinciale è il risultato di una precisa linea di indirizzo regionale, portata avanti dall’Assessore Latronico, che ha assunto la responsabilità politica di rimettere al centro il servizio sanitario pubblico attraverso il rafforzamento dei presìdi, l’incremento dei servizi essenziali e un percorso strutturato di potenziamento del personale sanitario. L’UGL ribadisce che il sistema pubblico deve rappresentare l’architrave della sanità lucana e provinciale. Il contributo dei privati accreditati può essere esclusivamente complementare e non sostitutivo. Ogni scelta deve essere orientata a rafforzare l’offerta pubblica, ridurre le liste d’attesa, garantire continuità assistenziale e assicurare condizioni di lavoro adeguate agli operatori sanitari, il cui ruolo resta centrale per la qualità delle cure. In questo contesto, l’UGL Matera respinge con fermezza le polemiche ideologiche sulla gestione del servizio di dialisi e rivendica l’attivazione di nuovi posti all’interno dell’ospedale di Policoro come una decisione coerente con l’interesse generale. La dialisi in ambito ospedaliero non è una scelta di parte, ma un atto di responsabilità istituzionale che garantisce maggiore sicurezza clinica e risposte immediate in caso di emergenze. La sanità pubblica – concludono Giordano e Rasulo – non è terreno di scontro ideologico, ma una leva fondamentale di coesione sociale, sviluppo economico e contrasto allo spopolamento. Investire in strutture moderne, servizi efficienti e personale adeguato significa dare futuro ai territori e fiducia ai cittadini. L’UGL Matera continuerà a sostenere e difendere con determinazione un modello di sanità pubblica forte, radicata nei territori e capace di rispondere concretamente ai bisogni delle comunità locali”.