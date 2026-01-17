Mercoledì 21 gennaio alla sede UNUCI l’incontro con l’autrice. Dialogo su storia, memoria e ricerca.

Mercoledì 21 gennaio alle 17,00 alla sede UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) di Avellino, in via Ammiraglio Ronca, 13, avrà luogo la presentazione del romanzo di Eleonora Davide “Porto Vecchio”.

L’UNUCI, nell’ambito delle iniziative promosse per valorizzare la cultura, attraverso incontri con scrittori e studiosi su temi sociali e vicini all’impegno dell’associazione, ha dedicato uno spazio agli appuntamenti con il pubblico, che si aggiungono alle attività dedicate ai soci.

Il presidente Antonio Argenio, coadiuvato nell’organizzazione da Dario Freda e dagli altri soci, ha aperto in questo modo un colloquio culturale con la provincia di Avellino, mettendo in contatto associazioni e operatori culturali e della comunicazione, nel migliore spirito di collaborazione e condivisione.

Il nuovo romanzo della scrittrice irpina, di origini napoletane e triestine, questa volta si sofferma sulla ricerca della verità. Una verità che passa dalla guerra e dall’esodo di centinaia di migliaia di italiani, divenuti stranieri nella terra che ha dato loro i natali, una terra al di là del confine orientale del nostro Paese, tracciato dai trattati di pace e dalle mire titine.

Mentre il protagonista Italo Radović rivive gli anni della sua vita grazie alle domande di una giornalista, analizzando gli avvenimenti che ha vissuto con occhi maturi e la saggezza dell’età, l’autrice, direttrice della testata online WWWITALIA, mette sotto l’obiettivo le difficoltà della sua professione, soprattutto in momenti in cui la sicurezza nazionale è messa in discussione.

L’incontro, che sarà condotto dal giornalista e scrittore Gianluca Amatucci, vedrà confrontarsi su Porto Vecchio Giovanna della Bella, editor dei romanzi della scrittrice, e la storica e scrittrice Gaetana Aufiero, mentre a Paolo De Vito è affidata la lettura di estratti del romanzo e un momento musicale.

La scrittura, limpida e diretta, che caratterizza questa autrice, arriva sia a chi ama la Storia sia a chi vuole perdersi nelle pagine di un libro, tuffandosi nell’emozione che suscitano le vicende dei personaggi. Sullo sfondo di una bellissima Trieste e del conteso confine orientale, le memorie di Italo Radović affiorano per dare spazio alla sua ossessiva ricerca della verità. Ma basterà tutta la sua vita per conoscerla? E quanto conta la vecchiaia? Tra le parole non dette e le verità nascoste si sviluppa l’indagine condotta da una giornalista, ostinata a venire a capo di un misterioso suicidio.

L’autrice Eleonora Davide ha pubblicato anche i romanzi storici: Il Normanno (2019), Dominus, il codice del destino (2021), Il Normanno e i segreti del Castello (2023), Il fiore del Carso, una linea tra due mondi (2020) e Una vita nobile, storia di Petronilla e del suo tempo (2024).