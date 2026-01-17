Afragola (NA) – Aggressione razzista

La Polizia Locale avvia le indagini dopo la diffusione del video.

Il Dirigente Comandante della Polizia Locale della Città di Afragola Colonnello Antonio Piricelli venuto a conoscenza del video dal contenuto molto forte pubblicato su numerose testate giornalistiche online, sui quotidiani e sui social nel quale si notava un gruppo di giovani prendere di mira un cittadino straniero di colore su una bicicletta, lanciargli una cassetta addosso, ed insultarlo con frasi molto pesanti, ha dato avvio alle attività di indagine finalizzate ad individuare i responsabili di tali gravi azioni.

Una attività investigativa complessa, articolata in quanto qualche componente il gruppo era residente in altra località.

Dagli accertamenti posti in essere e dalle risultanze delle attività investigative, sono stati individuati tre componenti il gruppo. Dopo gli atti di rito tutti i minori unitamente ai genitori sono stati identificati. Per la ipotesi di reato di abbandono di minori i genitori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria ed i giovani sono stati segnalati ai servizi sociali dei comuni di residenza. Proseguono le indagini per individuare altri componenti la banda.