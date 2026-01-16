A Rio l’incontro con Lula, poi ad Asunción la cerimonia ufficiale che conclude 25 anni di negoziati

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si trova oggi a Rio de Janeiro, prima tappa di una visita ufficiale in Brasile e Paraguay che culminerà con la firma dell’accordo commerciale UE-Mercosur ad Asunción. La firma conclude 25 anni di negoziati tra l’Unione europea e il Mercosur e sancisce la creazione formale di una delle più grandi zone di libero scambio al mondo, che coinvolge oltre 700 milioni di persone.

Anche il Commissario per il Commercio e la sicurezza economica, Maroš Šefčovič, prenderà parte alla missione, con tappe in Brasile e Paraguay.

Oggi a Rio de Janeiro, la Presidente von der Leyen incontrerà il Presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva. Il Brasile è un partner strategico chiave per l’UE: dalla cooperazione commerciale alla lotta ai cambiamenti climatici, le relazioni bilaterali si sono intensificate negli ultimi anni, culminando proprio nell’accordo UE-Mercosur. Al termine dell’incontro, i due presidenti rilasceranno dichiarazioni alla stampa intorno alle 13:30 ora locale (17:30 CET), trasmesse in diretta su EBS.

Domani la Presidente von der Leyen si recherà ad Asunción, dove, insieme al Presidente del Consiglio europeo António Costa, incontrerà il Presidente del Paraguay Santiago Peña. Successivamente, i presidenti von der Leyen e Costa parteciperanno alla cerimonia ufficiale di firma dell’accordo UE-Mercosur, che sarà sottoscritto dal Commissario Šefčovič a nome dell’Unione europea. Al termine della cerimonia è prevista una conferenza stampa congiunta della Presidente von der Leyen, del Presidente Costa e del Presidente Peña, in diretta su EBS alle 13:15 ora locale (17:15 CET).

Il materiale audiovisivo della visita sarà disponibile su EBS.