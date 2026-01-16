Tecnologia, inclusione e internazionalizzazione al centro del progetto educativo guidato dalla dirigente

Si conferma scuola moderna e innovativa l’Istituto Comprensivo “Salvatore Aurigemma” di Monteforte, capace di coniugare eccellenza educativa, tecnologia e attenzione alla persona.

Qui l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale e delle TIC in tutti i segmenti scolastici rende l’apprendimento inclusivo, laboratoriale e personalizzato, valorizzando le potenzialità di ogni studente.

Il piano formativo dell’Aurigemma pone al centro la Cultura della Legalità, l’Agenda 2030 e l’Integrazione Sociale, educando gli studenti al rispetto delle regole, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle diversità. Per offrire strumenti competitivi nel mondo del lavoro e della formazione superiore, la scuola propone percorsi di eccellenza in lingue straniere, informatica, robotica, musica, oltre a progetti europei come eTwinning ed Erasmus+, che rendono ogni esperienza formativa internazionale e stimolante, promuovendo la mobilità internazionale, lo scambio culturale e la collaborazione tra scuole europee.

Da quest’anno la scuola è stata selezionata, insieme ad altre 70 scuole nazionali, per la partecipazione al prestigioso progetto sperimentale promosso dall’INDIRE, in collaborazione con la Emory University di Atlanta (USA), che sviluppa competenze emotive, sociali ed etiche fondamentali per il benessere degli studenti e per un clima scolastico positivo. Attraverso la consapevolezza, la gestione delle emozioni e l’empatia, SEE Learning® innova il modo di fare scuola, preparando i giovani a vivere in maniera responsabile e collaborativa in contesti complessi e multiculturali. La collaborazione con l’università americana conferisce al progetto un forte valore scientifico e formativo, collocando l’Aurigemma in una rete educativa internazionale e rafforzando il suo ruolo di scuola all’avanguardia.

L’Istituto collabora attivamente con il territorio, il Piano di Zona A2 e le istituzioni locali, garantendo attività di recupero, potenziamento e inclusione durante tutto l’anno, e mantiene un dialogo costante con le famiglie anche attraverso strumenti digitali e social.

Tradizione e innovazione si incontrano in percorsi di eccellenza linguistica, scientifica, tecnologica, musicale e artistica, confermati dai numerosi riconoscimenti nazionali, regionali e internazionali ricevuti dagli studenti della scuola.

Grazie alla visione dinamica della Dirigente Scolastica Prof.ssa Filomena Colella, il cui stile manageriale ha rafforzato la crescita culturale e numerica dell’Istituto, l’Aurigemma è una scuola aperta, connessa e inclusiva, dove la tecnologia, l’innovazione e l’internazionalizzazione si combinano con la formazione integrale della persona, preparando cittadini consapevoli, creativi e pronti alle sfide del mondo contemporaneo.