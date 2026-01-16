Bellelli e Masiello guidano la mobilitazione davanti al Parlamento Europeo

Il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli e il vice presidente nazionale Gennarino Masiello sono pronti per volare con i soci a Strasburgo martedì 20 gennaio 2026 nella nuova tappa della mobilitazione permanente di Coldiretti davanti alla sede del Parlamento Europeo: "L'obiettivo -spiegano- è di bloccare le follie della Von der Leyen e della sua cerchia ristretta di tecnocrati che mettono a rischio il reddito degli agricoltori europei e 400 milioni di cittadini".

La firma del Mercosur senza reciprocità e le dovute garanzie sui controlli sarebbe per Coldiretti oltre che, come detto, un grave danno per cittadini consumatori e agricoltori, un pericoloso precedente per tutti i futuri possibili accordi che permetterebbero così di far entrare in Europa, e finire sulle nostre tavole, cibi prodotti senza gli stessi standard sanitari, ambientali, di lavoro etico e di sicurezza alimentare per i consumatori europei, che sono richiesti agli agricoltori della Ue.

Importare prodotti che sono realizzati con regole completamente diverse e con lo sfruttamento della manodopera minorile riteniamo che sia un’ingiustizia non solo fatta nei confronti dell’agricoltura, ma fatta nei confronti dell’intera collettività.

“La nostra battaglia, la nostra mobilitazione, continuerà finché non saremo riusciti ad ottenere delle risposte chiare da parte delle istituzioni europee” concludono.