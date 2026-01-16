Diminuiscono i reati, ma scatta il piano di prevenzione: più pattugliamenti.

Nella mattinata di ieri, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per una panoramica generale sulla sicurezza del Capoluogo dopo alcuni episodi verificatisi nelle scorse settimane, che hanno destato particolare interesse anche dell’opinione pubblica. Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte i vertici delle Forze dell’Ordine e ed il Commissario Straordinario di Avellino accompagnato dal Comandante della Polizia locale, sono stati in primo luogo esaminati i dati forniti dalle Forze di Polizia, dai quali emerge un andamento complessivamente positivo dei fenomeni criminosi, con una riduzione netta del numero dei reati, ad eccezione di alcune specifiche fattispecie criminose. Nonostante ciò, è stata condivisa l’opportunità di mantenere alta l’attenzione e di proseguire con le azioni già intraprese di puntuale controllo del territorio e di contrasto dell’illegalità, puntando all’obiettivo di prevenire e stroncare sul nascere fenomeni in grado di incidere sulla sicurezza in Città.

A tal fine, il Comitato ha disposto un rafforzamento dei controlli sul territorio, con un’intensificazione dei pattugliamenti e una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine in alcune specifiche zone interessate dai più recenti episodi o caratterizzati da una maggiore incidenza dei reati. Nella consapevolezza che la sicurezza non può essere affrontata in modo settoriale né demandata a un unico livello istituzionale, ma che la relativa gestione richiede un impegno coordinato e responsabile di tutti gli attori coinvolti, compreso il Comune di Avellino, è stata invitata a dare corso agli impegni assunti da quest’ultimo con il Patto per la sicurezza sottoscritto in Prefettura il 19 giugno 2025, con particolare riferimento al potenziamento del Corpo di Polizia municipale, all’implementazione e alla piena funzionalità dei sistemi di videosorveglianza già esistenti ma non funzionanti e al potenziamento dell’illuminazione pubblica nelle aree ritenute più sensibili, che saranno individuate d’intesa con le Forze dell’Ordine. E’ stato disposto altresì che l’attività di controllo sia intensificata anche sotto il profilo amministrativo nei confronti degli esercizi pubblici e delle attività di somministrazione di bevande alcoliche, in un’ottica di prevenzione e presidio costante.

È stata infine sottolineata la necessità di una collaborazione attiva da parte di tutti, inclusa la cittadinanza, nella consapevolezza che la sicurezza di un territorio non può che essere il risultato di un’azione condivisa e continuativa.

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sarà nuovamente convocato nella medesima composizione a distanza di un mese per verificare lo stato di attuazione delle misure concordate e valutarne gli esiti, con l’obiettivo di garantire risposte concrete e verificabili alle esigenze di sicurezza della città di Avellino.