Autori vincitori e pubblico insieme per la cultura e la narrativa

L’evento si è aperto con il Prof. Franco Bruno Vitolo che ha rivolto un ringraziamento alle autorità istituzionali: il Sindaco Vincenzo Servalli, il Consigliere delegato alla Cultura Armando Lamberti, il Presidente di Confesercenti Cava Aldo Trezza e il Presidente dell’Ente Montecastello Mario Spàrano.

Un sentito ringraziamento è stato inoltre espresso alle associazioni e realtà culturali presenti: l’Associazione I Buoni Maestri, “Salvatore Calderazzo” rappresentato dalla Presidente Ester Cherri; l’Associazione Camminare Insieme, rappresentata dalla Presidente Gelsomina Vitale, con un ringraziamento particolare ai ragazzi che hanno curato l’accoglienza; il Gruppo Facebook Segnalazioni Letterarie, nella persona dell’admin Alberto Raffaelli e l’Associazione Smith Magenis Italia, rappresentata da una famiglia cavese.

Ospiti speciali dell’evento sono stati i due autori Fabio Fantone (Sulla mia strada, Effatà Editrice) e Mario Onofri (La foto di classe, 1886 Publishing), vincitori delle sezioni Narrativa Edita e Inedita 2025, con i quali hanno dialogato lo stesso Franco Bruno Vitolo e Paola La Valle, consulente editoriale.

L’evento, è stato impreziosito dall’accompagnamento musicale della violinista Giovanna Trapanese.

Nel suo intervento, Mario Onofri ha richiamato i temi centrali de “La foto di classe”, soffermandosi sul valore della memoria e sul filo invisibile che lega destini diversi a partire da una vecchia fotografia scolastica, diventata occasione di racconto e riflessione sul tempo che passa e che diventa fotografia di un’epoca, dagli anni ’80 in poi, che ritrae un’Italia in piena trasformazione

Fabio Fantone ha evidenziato il valore del riconoscimento ottenuto per “Sulla mia strada”, un’opera che racconta, con sguardo empatico e profondo, un cammino umano fatto di fragilità, relazioni e responsabilità, dove la fatica quotidiana e l’incontro con l’altro diventano occasione di arricchimento e crescita.

Nel corso della serata è stata presentata la giuria tecnica del Premio, presieduta anche per questa edizione da Maurizio de Giovanni, e composta da Vittoriana Abate, Mario Avagliano, Francesco Della Calce, Paola de Simone, Lorella Di Biase, Bruno Giordano, Pino Imperatore, Giovanni Lamberti, Valeria Parrella, Massimo Pasqualone, Enrico Passaro, Alberto Raffaelli, Valentina Staffetta, Daniela Wollmann.

È stato infine ricordato che è possibile partecipare al Premio Vincenzo Russo 2026 fino al 30 gennaio 2026, nelle categorie Narrativa, Gialli, Fantasy, Narrativa per Ragazzi (edite e inedite) e Poesia, ispirata quest’anno alla canzone ”I’ te vurria vasà”. Le poesie selezionate dalla giuria saranno pubblicate in una raccolta edita da 1886 Publishing che prenderà il titolo della poesia vincitrice.

Dopo l’apertura del bando avvenuta qualche mese fa, con questo evento si è creato un ponte tra la scorsa edizione e la prossima, a conferma del successo e del valore culturale del progetto.