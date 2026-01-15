RFI potenzia le linee con doppio binario e interventi infrastrutturali: modifiche a regionali e treni a lunga percorrenza

Da lunedì 2 a domenica 15 febbraio Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale sulle linee Napoli – Cancello – Caserta e Cancello – Foggia propedeutici al completamento dei target di avanzamento sui lotti Napoli – Cancello, Cancello – Frasso Telesino e Telese – Vitulano dell’itinerario AV/AC Napoli – Bari.

In particolare, sarà completato il lotto Cancello – Frasso Telesino con l’attivazione del doppio binario per una lunghezza complessiva di 11 chilometri; contestualmente proseguiranno le lavorazioni funzionali all’attivazione della nuova tratta Napoli – Cancello, prevista per giugno 2026. Gli interventi permetteranno di innalzare gli standard di efficienza dell’intera linea, garantendo una maggiore puntualità e fluidità nella gestione del traffico ferroviario.

In totale per gli interventi sui cantieri lavoreranno mediamente 500 persone al giorno, tra operai e tecnici specializzati di RFI e delle ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 1,3 miliardi di euro.

Pertanto, per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa da lunedì 2 febbraio a domenica 15 febbraio tra le stazioni di Napoli, Cancello e Caserta e tra le stazioni di Caserta e Foggia, con conseguenti modifiche al programma di circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza.

Maggiori dettagli sui provvedimenti di circolazione saranno consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.