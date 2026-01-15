Si è conclusa la prima fase di “Montoro: Christmas&Lab”, con laboratori, musica, danza e attività inclusive

Si è conclusa la prima fase del progetto “Montoro: Christmas&Lab”, un percorso di animazione educativa e culturale che ha accompagnato il periodo natalizio sul territorio Montorese attraverso la realizzazione di attività rivolte ai bambini e alle famiglie.

Il progetto ha promosso momenti di creatività, socialità e condivisione, favorendo la partecipazione attiva della comunità in un contesto aperto, accogliente e inclusivo.

Le attività sono state finanziate dal Comune di Montoro, ideate e realizzate dalla Società Cooperativa Sociale “Eudemonìa” ONLUS, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e rafforzare i legami sociali, in particolare durante il periodo natalizio.

Cuore di questa prima fase è stata la “Ludoteca Invernale”, articolata in sei giornate di laboratori pensati per valorizzare le abilità di ciascun bambino, nel rispetto dei tempi, delle capacità e delle differenze individuali.

Le attività hanno favorito la partecipazione attiva di tutti, stimolando fantasia, manualità ed espressione personale. Fin dal primo incontro, i bambini sono stati coinvolti nella realizzazione di decorazioni natalizie, utilizzando materiali semplici, innovativi e tanta immaginazione, in un clima di collaborazione e condivisione.

Ampio spazio è stato dedicato anche al movimento e alla musica, con laboratori di gioco e danza inclusivi, capaci di favorire coordinazione, cooperazione e divertimento, trasformando il corpo in strumento di espressione e relazione.

Giochi musicali, attività di gruppo e balli hanno permesso a tutti di partecipare attivamente, valorizzando il lavoro di squadra e il rispetto reciproco.

Particolarmente significativa la giornata dedicata alla narrazione, durante la quale i bambini, dopo l’ascolto di una storia, hanno potuto esprimere emozioni e vissuti attraverso il disegno e la costruzione collettiva di un racconto. Un’esperienza condivisa, in cui ogni contributo – parole, gesti o suoni – ha avuto valore, rafforzando il senso di appartenenza al gruppo.

Nel laboratorio di ceramica, i partecipanti hanno sperimentato la lavorazione dell’argilla, modellando decorazioni natalizie uniche, sviluppando manualità, concentrazione e creatività in un ambiente che ha favorito l’espressione individuale. Il percorso si è arricchito anche di attività teatrali, con giochi espressivi e dinamiche di gruppo pensate per stimolare ascolto, fiducia e collaborazione, promuovendo relazioni positive e inclusive.

A chiudere la “Ludoteca Invernale”, una festa finale ricca di musica, palloncini e sorrisi, la visita della Befana e tanti regali che hanno contribuito ad un momento di gioia, sorpresa e condivisione.

Parallelamente, la prima fase del progetto ha visto anche l’Animazione Itinerante, il “Villaggio di Babbo Natale”, che ha fatto tappa nelle piazze delle frazioni di Piano e Banzano, rendendo gli spazi pubblici luoghi di incontro accessibili e partecipati da tutta la comunità. Casette gonfiabili, elfi, mascotte, laboratori di letterine, baby dance, balloon art, zucchero filato e l’incontro con Babbo Natale hanno coinvolto bambini e famiglie, rafforzando il senso di comunità e inclusione.

Il progetto “Montoro: Christmas&Lab” non si ferma qui: nei prossimi mesi sono previste nuove attività pensate per continuare a offrire opportunità di crescita, incontro e partecipazione. L’obiettivo resta quello di valorizzare il territorio e promuovere una comunità sempre più attenta, inclusiva e vicina ai bisogni dei più piccoli e delle loro famiglie.