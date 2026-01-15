Medici stranieri, UGL: scelta obbligata

Giuliano: “Bene l’emergenza, ma serve una programmazione strutturale”

Aggiunto da Redazione il 15 gennaio 2026.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SALUTE

Giuliano Congresso«L’apertura ai medici stranieri, anche extra Ue, rappresenta una scelta obbligata di fronte a una carenza di personale ormai strutturale che da anni penalizza la sanità calabrese e mette a rischio il diritto alla salute dei cittadini». Lo dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale di UGL Salute, commentando l’annuncio del presidente e commissario ad acta Roberto Occhiuto sull’imminente bando per il reclutamento di medici specialisti.

«Comprendiamo le ragioni emergenziali che hanno portato prima all’impiego dei medici cubani e oggi all’ulteriore apertura verso professionisti stranieri – prosegue Giuliano – ma non possiamo non esprimere forti perplessità su un sistema che continua a rincorrere le emergenze senza affrontare alla radice i problemi».

Secondo UGL Salute, «il ricorso a medici provenienti dall’estero su cui ancor oggi è mancante una regolamentazione dei requisiti di accesso, non può e non deve sostituire una seria programmazione che guardi al futuro del fabbisogno di personale sanitario, fondata su assunzioni stabili, valorizzazione dei professionisti italiani, investimenti nella formazione e nel miglioramento delle condizioni di lavoro».

«Da troppo tempo – conclude Giuliano – la sanità calabrese ha necessità di un cambio di passo. È indispensabile avviare una programmazione strutturale e di lungo periodo, capace di rendere il sistema sanitario attrattivo, efficiente e realmente vicino ai bisogni dei cittadini. Senza questa visione, ogni misura straordinaria rischia di restare una soluzione temporanea a un problema permanente».

 

