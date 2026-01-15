Mastella sul dimensionamento scolastico

Mastella loda il lavoro della Provincia di Benevento per tutelare il sistema scolastico

Benevento, 15 gennaio 2026 – “Sul dimensionamento scolastico c’è una Provincia che in maniera ineccepibile ha interloquito con la Regione per minimizzare l’impatto sul Beneventano che riguarderà, al limite, un singolo caso, senza nessun detrimento per la popolazione studentesca. Sindaci ed esponenti del centrodestra, al posto di consigli interessati, farebbero bene a dialogare più efficacemente con i loro Ministri che su questo tema, invece ed evidentemente, procedono a razzo e commissariano chiunque tergiversi o osi avanzare perplessità. Insieme al presidente Lombardi e con un dialogo fruttuoso con l’assessore regionale Morniroli sapremo tutelare le ragioni del sistema scolastico Beneventano in questa e in altre vicende“, lo scrive in una nota il consigliere regionale di NdC Pellegrino Mastella.