Mastella sul dimensionamento scolastico

Mastella loda il lavoro della Provincia di Benevento per tutelare il sistema scolastico

Aggiunto da Redazione il 15 gennaio 2026.
beneventoBenevento, 15 gennaio 2026 – “Sul dimensionamento scolastico c’è una Provincia che in maniera ineccepibile ha interloquito con la Regione per minimizzare l’impatto sul Beneventano che riguarderà, al limite, un singolo caso, senza nessun detrimento per la popolazione studentesca. Sindaci ed esponenti del centrodestra, al posto di consigli interessati, farebbero bene a dialogare più efficacemente con i loro Ministri che su questo tema, invece ed evidentemente, procedono a razzo e commissariano chiunque tergiversi o osi avanzare perplessità. Insieme al presidente Lombardi e con un dialogo fruttuoso con l’assessore regionale Morniroli sapremo tutelare le ragioni del sistema scolastico Beneventano in questa e in altre vicende“, lo scrive in una nota il consigliere regionale di NdC Pellegrino Mastella.

Conosco bene la storia politica contemporanea: è paradossale che proprio la Lega scarichi responsabilità sull’Esecutivo Draghi, in cui c’erano due dei tre partiti, tra cui la Lega stessa, con cui e grazie a cui oggi governa Fratelli d’Italia che allora peraltro allora era un simbolo che raccoglieva percentuali non certo eccezionali, reduce dal 4,35 per cento alle Politiche del 2018. E il commissariamento delle Regioni che hanno osato dissentire sui nuovi criteri per il dimensionamento è stato deciso dal Consiglio dei Ministri, presieduto non certo da Draghi ma da Giorgia Meloni. La Campania saggiamente eviterà di farsi commissariare, ma ognuno farebbe bene, soprattutto quando è maggioranza di Governo nel Paese, ad assumersi le proprie responsabilità politiche“, conclude Pellegrino Mastella.
