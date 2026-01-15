Ad Atripalda (AV) Ischia viene battuta nella prima giornata del girone di ritorno

Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno del campionato di Serie C per la Guancia Volley Academy, che supera con un netto 3-0 l’ASD Pallavolo Ischia nella gara valida per la prima giornata. Il match, inizialmente previsto per sabato 10 gennaio, è stato rinviato a causa del maltempo, che aveva impedito alla formazione ospite di raggiungere la sede di gioco. La sfida si è quindi disputata martedì 13 gennaio ad Atripalda alle ore 17:30, regalando al pubblico di casa una prestazione convincente dei ragazzi guidati da coach Modica. La squadra irpina ha controllato l’incontro con autorità, imponendosi con i seguenti parziali: 25-22, 28-26, 25-14, dimostrando solidità, concentrazione e grande spirito di gruppo. Tra i protagonisti della gara spiccano senza dubbio le prestazioni dello schiacciatore Guancia, autore di una prova solida e continua chiusa con 19 punti, e dell’opposto Spera, che ha dato un contributo fondamentale mettendo a referto 17 punti.

I due attaccanti sono stati serviti al meglio dal palleggiatore De Prisco, bravo a gestire con intelligenza e precisione la distribuzione del gioco. Da sottolineare anche l’ottima prestazione del giovane Rivellini, che ha dimostrato personalità e maturità, risultando decisivo in diversi momenti del match. Grazie a questo successo, la Guancia Volley Academy consolida il secondo posto in classifica con 17 punti, appaiata al Pomigliano, confermandosi tra le protagoniste del campionato. E’ stato coach Modica ad analizzare il successo della squadra sabatina: “Non vedevamo l’ora di tornare in campo dopo la pausa natalizia. Abbiamo riscattato la sconfitta dell’andata mostrando un gioco diverso e dimostrandoci molto più maturi. Iniziamo questo girone di ritorno con la voglia di limitare gli errori commessi nelle partite precedenti, in modo da raggiungere l’obiettivo minimo che ci siamo posti che è quello di staccare il pass per i play off”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, il centrale Vittorio Rivellini, sempre più presente nelle rotazioni della squadra atripaldese ed uno dei protagonisti del match: “Abbiamo affrontato la partita con la giusta concentrazione e ci siamo anche divertiti. Siamo carichi e affronteremo questo girone di ritorno limitando gli errori che abbiamo commesso in passato e con la chiara intenzione di qualificarci ai play off e dire la nostra fino in fondo”. Nel prossimo turno, la formazione capitanata da capitan Guancia sarà impegnata in trasferta a Casavatore contro l’ASD Ares, attualmente penultima della classe con 8 punti, in un match da affrontare con la stessa determinazione per continuare la corsa ai vertici.