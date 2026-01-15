Appello dell’Azienda ospedaliera ai cittadini: “Donate, è un gesto che salva vite”

Il Servizio Immunotrasfusionale (Simt) dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino segnala una gravissima carenza di sangue, criticità che in queste settimane sta interessando numerose strutture sanitarie della Campania.

Questa mattina, la Direzione Sanitaria ha riunito il Comitato Buon Uso del Sangue (Cobus) aziendale per fare il punto sulla situazione e adottare tempestive misure organizzative interne finalizzate a contenere l’emergenza e a garantire la continuità delle attività assistenziali.

L’Azienda rivolge un forte appello alla popolazione affinché si rechi a donare sangue, gesto semplice, ma fondamentale per salvare vite e sostenere il sistema sanitario. Il Simt è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, presso il piano terra, settore B, della Città ospedaliera. Al fine di evitare afflussi concentrati che potrebbero determinare attese, i potenziali donatori sono invitati a inviare un messaggio WhatsApp al numero 366.5894971, indicando la propria disponibilità alla donazione.

Il personale del Simt provvederà a ricontattare il donatore per concordare il giorno della donazione e fornire tutte le informazioni necessarie.