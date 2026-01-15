Il ringraziamento sentito del Movimento Italiano Disabili

Il Procuratore della Repubblica Dr. Domenico Airoma si congeda dall’Irpinia: Il saluto commosso e sentito del Movimento Italiano Disabili.

“Il Coordinatore Regionale della Campania per il Movimento Italiano Disabili con questa nota intende rivolgere il suo vivo, sentito oltre che commosso ringraziamento al Procuratore Capo della Repubblica di Avellino Dr. Domenico Airoma, il quale si congeda dall’Irpinia, per l’assunzione di un nuovo incarico, per la profonda sensibilità e attenzione rivolta e ampiamente dimostrata verso il mondo delle Persone con Disabilità da noi rappresentato in ogni circostanza o occasione.

Il Procuratore è per noi e per me stato un valido esempio e testimone di legalità e trasparenza, la sua infinita umanità, la sua gentilezza e il suo coraggio nell’affrontare questioni importanti come garante della legge rimarrà sempre inciso nel mio e nostro cuore come un ricordo vivo ed indelebile di chi ha speso il suo tempo e le sue energie per garantire la legalità, grazie a lui io personalmente ho potuto sottoporre all’attenzione della giustizia diverse violazioni dei diritti di chi in questa provincia non aveva voce e si è trovato all’angolo ai margini della società dimenticato dalle istituzioni politiche e sociali, a lui porgo il mio e nostro arrivederci che sicuramente non sarà spero un addio operando come realtà rappresentativa del mondo delle persone con disabilità anche sul territorio napoletano dove il caro Procuratore Airoma andrà a svolgere l’incarico presso la Procura Napoli 3 Nord”.

Il Coordinatore Campania del Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito dichiara: “Grazie Procuratore per ogni volta che nel palazzo di giustizia di Avellino mi ha sempre aperto le porte del suo ufficio e dato ascolto a volte anche solo per una parola di conforto , quando nel mio percorso di affermazione dei diritti in cui credo molto ho potuto trovare ostacoli da superare, traguardi che mai avrei pensato di raggiungere, sogni che mai avrei potuto realizzare, non per ultima la vicenda della mancata apertura del Centro per l’Autismo di Avellino posta alla sua attenzione e della magistratura da lei rappresentata attraverso i Carabinieri di Avellino, sostenuti dall’Avv. Cinzia Capone del foro di Benevento, per stanare eventuali omissioni in atti d’ufficio perseguite dalla politica locale poco garantista rispetto ai temi della sanità e del fiorire di nuove strutture come quella di Contrada Serroni.

Per me e per tanti caro Procuratore Airoma è stato un vero padre di famiglia perché oggi mi creda per chi come me crede in una missione è ancora difficile andare avanti, è ancora difficile vivere una disabilità ai giorni d’oggi e trovarsi in sentieri bui della vita senza arrendersi o senza voltarsi indietro nella nostra amata Irpinia, sono abituato a guardare avanti e ogni volta che mi sentivo smarrito in lei ho trovato luce e il giusto esempio da seguire per operare in trasparenza. Un grazie particolare lo rivolgo e lo rivogliamo come realtà anche a chi l’ha affiancata nel suo lavoro, spero il prossimo procuratore che auspico di conoscere presto inizi dove lei ha lasciato, sul sentiero da lei in questi anni tracciato.

Raccolgo con favore e ammirazione il suo messaggio e invito ad essere sempre custodi e difensori del patrimonio prezioso dell’Irpinia, io come rappresentante locale della realtà delle Persone con Disabilità del Movimento Italiano Disabili custodirò sempre il suo insegnamento, il ricordo di aver avuto sempre e in qualsiasi istante il suo supporto, la sua vicinanza, disponibilità e collaborazione ma soprattutto il valore prezioso di tutti coloro che come me ogni giorno lottano e si battono a muso duro e a testa alta per il sacrosanto diritto di avere un territorio accessibile e inclusivo per tutti, senza mai guardare indietro.”