Gli Stati membri continuano a puntare sulle priorità chiave dell’UE

Nel 2024 gli Stati membri dell’UE hanno destinato il 90% degli aiuti di Stato al sostegno delle priorità dell’Unione, secondo il quadro di valutazione degli aiuti di Stato 2025 della Commissione europea, pubblicato oggi.

La tutela dell’ambiente e il risparmio energetico si confermano la principale priorità tra gli obiettivi chiave degli aiuti di Stato, rappresentando 68,82 miliardi di €, pari al 45% del totale degli aiuti di Stato destinati alle priorità dell’UE. In un chiaro orientamento strategico verso la sostenibilità, gli Stati membri hanno rafforzato l’attenzione sugli aiuti all’energia. Del totale destinato alla protezione ambientale e al risparmio energetico, 30,45 miliardi di € sono stati impiegati per sostenere gli sforzi di decarbonizzazione, mentre gli aiuti per la produzione di energia e la modernizzazione delle infrastrutture energetiche hanno raggiunto 27,31 miliardi di € nel 2024.

La Vicepresidente esecutiva per una Transizione pulita, giusta e competitiva, Teresa Ribera, ha dichiarato: “Nel 2024 la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico sono rimasti al centro della spesa per gli aiuti di Stato, insieme alla ricerca e allo sviluppo, confermando la tendenza già osservata nel 2023. Ciò dimostra che gli Stati membri continuano a sostenere la transizione verde, garantendo che i benefici della decarbonizzazione e dell’innovazione digitale raggiungano famiglie e imprese in tutta Europa.”

Il quadro di valutazione è lo strumento di analisi comparativa della Commissione in materia di aiuti di Stato.

