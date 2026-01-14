L’atleta costretto a un lungo stop dopo la diagnosi di rottura del legamento crociato anteriore sinistro

La Scandone Avellino comunica che l’atleta Matteo Tonello, a seguito di un infortunio, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici specialistici. Gli esami effettuati hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore sinistro, rendendo necessario un percorso terapeutico e riabilitativo di lunga durata. Alla luce di tale diagnosi, la stagione sportiva dell’atleta può considerarsi conclusa. La società desidera ringraziare Matteo Tonello per la professionalità, la dedizione, l’impegno e soprattutto il grande attaccamento verso i colori biancoverdi, profusi nel corso della sua esperienza in Irpinia e gli rivolge i migliori auguri di una pronta e completa guarigione, auspicando per lui le migliori fortune personali e professionali.