Prevenzione oncologica all’Asl Avellino

Il 17, il 24 e il 31 gennaio porte aperte per gli screening gratuiti

Aggiunto da Redazione il 14 gennaio 2026.
Locandina Gennaio della prevenzione 2026Si rinnova l’appuntamento con il Sabato della prevenzione oncologica targato Asl Avellino. Il 17, 24 e 31 gennaio, dalle 9:00 alle 13:00, il Distretto sanitario di via degli Imbimbo ad Avellino (ingresso Guardia medica) apre le sue porte a tutte le donne e gli uomini residenti in Irpinia e di età compresa tra i 50 e i 69 anni per gli screening gratuiti della mammella e del colon retto.

È possibile prenotare gli esami telefonando alla Centrale Screening oncologici al numero 0825.292029, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 14:00, oppure presentarsi direttamente sabato mattina presso il Distretto sanitario di Avellino.

Gli screening sono gratuiti e non serve la ricetta del Medico di medicina generale.

Gli screening gratuiti dell’Asl Avellino rientrano nell’ambito del Programma Nazionale Equità in salute (PNES) – area di intervento “Maggiore copertura degli screening oncologici” – promosso da Regione Campania e Ministero della Salute, e confermano anche per il 2026 l’impegno sul territorio per la promozione dello screening della mammella e del colon retto.

Source: www.irpinia24.it