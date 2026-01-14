La Commissione Europea sostiene l’Ucraina
La Commissione presenta un pacchetto di sostegno finanziario per l'Ucraina per il 2026-2027
La Commissione europea ha adottato oggi una serie di proposte legislative per garantire un sostegno finanziario continuo all’Ucraina nel 2026 e nel 2027. Ciò segna una tappa significativa nel forte sostegno dell’UE alla difesa del paese contro la guerra di aggressione della Russia.
Il pacchetto legislativo comprende:
- Una nuova proposta che istituisce un prestito di sostegno per l’Ucraina (sulla base dell’articolo 212 TFUE) per un importo di 90 miliardi di €.
- Una nuova proposta di modifica dello strumento per l’Ucraina (basata sull’articolo 212 TFUE), come uno dei mezzi per fornire assistenza finanziaria all’Ucraina.
- Una nuova proposta di modifica del regolamento sul quadro finanziario pluriennale (basata sull’articolo 312 del TFUE) per consentire la copertura del prestito all’Ucraina a titolo del “margine di manovra” del bilancio dell’UE.
A dicembre il Consiglio Europeo ha convenuto di fornire 90 miliardi di € di sostegno decisivo alle esigenze militari e finanziarie dell’Ucraina nel corso dei prossimi due anni. Tale accordo ribadisce il fermo impegno dell’Unione europea a sostenere l’Ucraina.
