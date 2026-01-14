La Commissione presenta un pacchetto di sostegno finanziario per l'Ucraina per il 2026-2027

La Commissione europea ha adottato oggi una serie di proposte legislative per garantire un sostegno finanziario continuo all’Ucraina nel 2026 e nel 2027. Ciò segna una tappa significativa nel forte sostegno dell’UE alla difesa del paese contro la guerra di aggressione della Russia.

Il pacchetto legislativo comprende:

Una nuova proposta che istituisce un prestito di sostegno per l’Ucraina (sulla base dell’articolo 212 TFUE) per un importo di 90 miliardi di €.

Una nuova proposta di modifica dello strumento per l’Ucraina (basata sull’articolo 212 TFUE), come uno dei mezzi per fornire assistenza finanziaria all’Ucraina.

Una nuova proposta di modifica del regolamento sul quadro finanziario pluriennale (basata sull’articolo 312 del TFUE) per consentire la copertura del prestito all’Ucraina a titolo del “margine di manovra” del bilancio dell’UE.

A dicembre il Consiglio Europeo ha convenuto di fornire 90 miliardi di € di sostegno decisivo alle esigenze militari e finanziarie dell’Ucraina nel corso dei prossimi due anni. Tale accordo ribadisce il fermo impegno dell’Unione europea a sostenere l’Ucraina.

