De Gruttola alla guida del coordinamento

Al via il coordinamento cittadino nel segno del progetto Avanti Campania

A seguito della riunione del direttivo della sezione Psi Ireneo Vinciguerra di Ariano Irpino, si è deciso all’unanimità di nominare la compagna Maria Elena De Gruttola coordinatrice cittadina, incarico di particolare responsabilità in vista delle imminenti sfide elettorali. Tale incarico di coordinamento durerà fino al prossimo congresso cittadino.

Il progetto politico Avanti Campania, che ha ottenuto un ragguardevole risultato alle scorse consultazioni regionali ottenendo il 6% e conquistando l’elezione di tre consiglieri regionali e la nomina dell’assessore al Turismo, Promozione del territorio e Transizione digitale, nella persona del Segretario Nazionale Enzo Maraio; segna una nuova fase di impegno e proposta.

“La nuova fase mette insieme riformismo socialista, cattolicesimo democratico e associazionismo civico, con l’ambizione di costruire una piattaforma comune capace di parlare al mondo del lavoro, ai giovani, ai territori e a tutte le energie democratiche”. Questo è il manifesto del progetto Avanti che la sezione di Ariano mutua e sposa totalmente e convintamente.

“La disponibilità al confronto e al dialogo con tutte le forze politiche che si ritrovano in questa visione, senza veti o preclusioni, sarà la cifra che caratterizzerà la gestione del coordinamento nel prossimo futuro, con l’unico obiettivo di servire nel migliore dei modi la nostra città, senza personalismi e umoralità”. Così ha dichiarato la neo coordinatrice Maria Elena De Gruttola.

La sezione Ireneo Vinciguerra di Ariano Irpino augura buon lavoro alla neo coordinatrice in uno spirito di leale e fruttuosa collaborazione.