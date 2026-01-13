Gestione sostenibile e ruolo degli enti locali

Un webinar dedicato alla gestione sostenibile dei boschi italiani, per fare il punto su cosa è necessario fare oggi e su quale ruolo possono e devono avere Comuni, enti locali, proprietari forestali, associazioni e consorzi.

Verranno analizzati lo stato attuale e le potenzialità del patrimonio forestale nazionale, gli strumenti tecnici per la pianificazione, la gestione e la certificazione forestale, con esempi pratici di applicazione sul territorio.