Webinar sui boschi italiani

Gestione sostenibile e ruolo degli enti locali

Aggiunto da Redazione il 13 gennaio 2026.
Pianificare_gestire_certificare_foreste_19-1-2026ok-wdtrUn webinar dedicato alla gestione sostenibile dei boschi italiani, per fare il punto su cosa è necessario fare oggi e su quale ruolo possono e devono avere Comuni, enti locali, proprietari forestali, associazioni e consorzi.

Verranno analizzati lo stato attuale e le potenzialità del patrimonio forestale nazionale, gli strumenti tecnici per la pianificazione, la gestione e la certificazione forestale, con esempi pratici di applicazione sul territorio.

