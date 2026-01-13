La nuova trasmissione tv al servizio dei diritti e delle tutele dei cittadini

Al via la nuova trasmissione televisiva “Diritti in Diretta – Labor”, un progetto di informazione e servizio pubblico pensato per avvicinare i cittadini ai propri diritti e agli strumenti di tutela sociale. Il format, dal titolo breve “Diritti in Diretta”, è prodotto da Confeuro – Confederazione Agricoltori Europei, organizzazione presieduta da Andrea Tiso, nata nel 2001 e oggi punto di riferimento per la difesa dei diritti dei piccoli e medi produttori, con una base associativa di circa 270mila iscritti.

La trasmissione è realizzata da CAF e Patronato Labor, due realtà fondamentali del mondo Confeuro, presenti con centinaia di sedi su tutto il territorio nazionale e impegnate quotidianamente nell’assistenza e nel supporto ai cittadini. Il programma prevede sei puntate, durante le quali responsabili e professionisti dell’universo Labor illustreranno con chiarezza il ruolo di pubblica utilità dei CAF e dei Patronati, spiegandone funzioni e servizi. In particolare, verrà approfondito come i CAF assistano i cittadini nella gestione fiscale e amministrativa (dichiarazioni dei redditi, ISEE, bonus, agevolazioni e pratiche tributarie), e come i Patronati offrano tutela previdenziale, assistenza in materia di pensioni, lavoro, invalidità, welfare e diritti sociali, rappresentando un presidio essenziale di supporto per la comunità.

L’obiettivo della trasmissione è rispondere ai dubbi dei telespettatori, fornendo informazioni corrette, accessibili e concrete, e rafforzare la consapevolezza dei cittadini rispetto ai propri diritti. “Diritti in Diretta”, condotta dal giornalista Luca Bedini, vedrà in studio l’alternarsi di numerosi ospiti, con approfondimenti tematici e videoservizi, e andrà in onda sul canale 14 del digitale terrestre del Lazio e sui canali social di Radio Roma TV a partire dal 20 gennaio prossimo, con appuntamento settimanale il martedì ore 14.30, e repliche il sabato alle 20.30 e la domenica alle 12. Queste le parole di Luca Bedini: “Diritti in Diretta – Labor” nasce con l’obiettivo di fare informazione utile, concreta e comprensibile, mettendo al centro i cittadini e le loro esigenze. Racconteremo il lavoro quotidiano di CAF e Patronati, realtà spesso poco conosciute ma fondamentali per garantire diritti, tutele e servizi essenziali.”