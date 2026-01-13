Voci femminili contro la violenza e la guerra, racconti di coraggio, arte e resistenza

A quasi ottanta anni dall’inizio dell’Occupazione israeliana in Palestina, l’Associazione #NessunotocchiEva organizza il progetto solidale con mostra artistica e presentazione del libro digitale dal titolo Donne di Resilienza, ideatodall’artista proveniente dalla Giordania Rosarita Catani.

L’evento si terrà il 16 Gennaio al Circolo della Stampa (Av) dalle ore 18:00 alle 20.00; il 17 Gennaio dalle 18:30 alle 20:30 e il 18 Gennaio dalle 11:30 alle 13:30 nella sede di #nessunotocchiEva in via Paolo Emilio Imbriani, 6 a Montemiletto.

L’iniziativa si ispira al principio del rifiuto della violenza e del ripudio della guerra, principi dell’associazione, con vocazione pacifista e femminista.

Inoltre, l’incontro ha l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul conflitto israelo-palestinese, accendendo i riflettori in modo particolare sulla resistenza non violenta delle donne palestinesi, ma altresì su un agire consapevole di cittadinanza attiva con testimonianze di figure femminili come l’esperienza vissuta dall’Artista, docenti di arabo e attivisti.

L’obiettivo è informare, riflettere, ma anche creare una rete di supporto con gli enti Gazzella Onlus e Dahnoun Mutual Aid, attivi sul territorio palestinese per la distribuzione di beni primari e culturali.

La mostra, divisa in due sedi con due concept artistici diversi – ossia il 16 sarà dedicata alle opere in bianco e nero e il 17 gennaio ai disegni colorati – prevede la partecipazione di Catani, dell’avvocata Michela Arricale, della docente di cultura araba Rosanna Maryam Sirignano e interventi dell’Assemblea Irpina Palestinese.

Al termine di ogni presentazione, seguirà la visita libera della mostra con la possibilità di donare sia tramite qr code e Iban diretti agli enti Dahnoun e Gazzella, sia acquistando le opere o il libro.