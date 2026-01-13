Avellino, nuovo Centro di Formazione

Formazione, sicurezza e impegno contro la violenza di genere nelle nuove aule INPS

Giovedì 15 gennaio 2026 alle 10,30, l’INPS inaugurerà il suo Centro regionale di Formazione alla presenza del Presidente dell’Istituto, Avv. Gabriele Fava.

L’evento rappresenterà anche l’occasione per rinnovare l’impegno contro la violenza di genere e per la salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le due aule principali del Centro di formazione saranno infatti intitolate a Melania Rea, vittima di femminicidio, e a Luana D’Orazio, vittima di incidente sul lavoro a soli 22 anni. Nel corso della cerimonia, saranno scoperte le targhe posizionate in loro ricordo nello storico cortile del Palazzo d’Aquino di Caramanico, sede della Direzione regionale Inps.

“L’Istituto, dichiara il Direttore regionale dell’INPS Campania, Vincenzo Tedesco, ha effettuato un intervento di ristrutturazione, recuperando locali in precedenza destinati ad attività commerciali e contemperando le esigenze di funzionalità con la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico. La dedica a Melania e Luana è stata voluta dai dipendenti della Sede regionale e testimonia l’impegno dell’Istituto nel contrasto alla violenza di genere ed a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro”