A Cava de’ Tirreni (SA), il primo appuntamento del 2026 con la Stagione teatrale

Domenica 18 gennaio dalle 19, al teatro Il Piccolo di Cava in Piazza Vittorio Emanuele III a Cava de’ Tirreni, il primo appuntamento del 2026 con la fortunata Stagione teatrale organizzata dall’Associazione Arcoscenico.

Questa volta in scena la compagnia Artenauta Teatro con “Tu 2.0”, di Simona Tortora. Uno spettacolo esilarante, grottesco, capace di leggerezza e riflessione sui tempi che stiamo vivendo. Una messa in scena corale, polifonica, che costruisce una scoppiettante linea evolutiva e comunicativa dell’umanità, dalle scimmie ai giorni nostri.

Diverse le opzioni di acquisto biglietto: intero, ridotto per Under 25 e Over 70, e la nuova possibilità di Carnet sei spettacoli o Affitta una fila, per sconti comitiva a chi prenota in gruppo i singoli spettacoli.

Anche quest’anno la Stagione aderisce alla campagna per l’eliminazione della violenza di genere Posto Occupato, riservando ad ogni appuntamento un simbolico posto vuoto per una donna vittima di violenza.

Info e prenotazioni sui canali social Associazione Arcoscenico Cava de’ Tirreni o presso la libreria Centopagine, in c.so Umberto I a Cava de’ Tirreni.

Artenauta Teatro nasce come spazio aperto alla sperimentazione, alla ricerca e alla formazione teatrale. Presente sul territorio dell’ Agro Nocerino Sarnese rappresenta una proposta non soltanto artistica ma anche socio-culturale, con forti attenzioni verso il teatro, il cinema, le arti visive, la video arte, le performance, la musica, la danza.

Sotto la direzione artistica di Simona Tortora, è in sede stabile al Teatro Comunale Diana di Nocera Inferiore, dove quest’anno festeggia la decima edizione della Stagione teatrale “L’essere e l’umano”.