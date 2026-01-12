Quarisa e Beck fuori rosa

Gli atleti sono stati esclusi dal roster della squadra

La Scandone Avellino rende noto che gli atleti Andrea Quarisa e Filmore Beck, non rientrando più nel progetto tecnico della società, sono stati collocati fuori rosa. La società desidera ringraziare entrambi per l’impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati nel periodo trascorso in biancoverde e augura loro le migliori fortune sportive e personali, con l’auspicio che possano presto trovare una nuova squadra dove proseguire e valorizzare il proprio percorso cestistico.