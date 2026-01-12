I territori chiedono risposte dopo l’ennesimo episodio critico

Riceviamo dall’Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia e condividiamo:

Quanto è accaduto sabato a Contrada col crollo parziale della SS88 non fa altro che rafforzare la tesi della nostra associazione, che da anni seguendo le prime denunce del sindaco Pasquale De Santis aveva intuito che continuando di questo passo qualcosa di negativo sarebbe accaduto.

Non è la prima volta che su questa tratta succede qualcosa : ricordiamo l’incidente stradale mortale di oltre un anno fa, per non parlare delle continue vibrazioni a cui sono costretti gli edifici di Bellizzi, Contrada, Forino e Montoro.

Stamattina è previsto un tavolo in Prefettura, il nostro auspicio è che quanto prima venga posto rimedio ad una situazione che rischia di peggiorare ulteriormente.

Non è escluso che faremo un incontro nei territori per ascoltare la gente e vedere il da farsi, se le cose non dovessero cambiare.